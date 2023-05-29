Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в России

Это нужно для обеспечения «реальной безопасности» жителей Украины после завершения конфликта, заявили в Киеве. Поставки оружия с Запада заставят Россию дальше отодвигать зону безопасности от своих границ, говорил Путин

Белгородская область (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил после завершения конфликта установить демилитаризованную зону в приграничных российских регионах на 100–120 км. Об этом он написал у себя в Twitter.

«По всей вероятности, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом», — заявил он.

Это необходимо, по мнению Подоляка, для предотвращения «повторения агрессии» и обеспечения «реальной безопасности» жителей регионов Украины.

Демилитаризованная зона — территория, где ликвидированы военные объекты и запрещено размещение вооруженных сил. Такая зона есть, например, между КНДР и Южной Кореей, ее разновидность существует на Кипре, где называется «зеленой линией» и разделяет турецкую часть острова и греческую.

Россия ведет военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Ее необходимость президент Владимир Путин объяснял защитой населения Донбасса, попыткой прекратить войну, которая началась в регионе в 2014 году, и угрозой со стороны НАТО. Глава государства обещал «отодвигать угрозу» от российских границ по мере поступления Киеву с Запада дальнобойных систем вооружения. В то же время он говорил, что Россия никогда не отказывалась от диалога и хочет завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше». О готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий заявлял МИД России.

Президент Украины Владимир Зеленский, который прошлой осенью решил отказаться от переговоров с Россией, позже выдвинул условия для диалога с Москвой. На саммите G20 на Бали он представил свою формулу мира, которая предусматривает в том числе вывод российских войск. Позже он уточнил, что условием для переговоров является отвод российских сил к границам 1991 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Тема его принадлежности закрыта, неоднократно говорили в Кремле. Любые претензии на полуостров получат должный ответ, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В сентябре 2022 года в состав России после проведенных референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, часть их территории остается под контролем Украины. Сделанный в этих регионах выбор людей Россия обсуждать с Украиной не будет, говорил Путин. «Формулу мира» Зеленского в Кремле отвергли, отметив, что Киев должен учитывать появление в составе России новых территорий.