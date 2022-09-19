Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Верховный суд снял с жильцов обязанность доказывать поверку счетчиков Недвижимость, 13:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:04
Адвокат сообщил, что «Сохнут» обвинили в нарушении закона о личных данных Политика, 12:59
Продлевать или нет жизнь западному ПО: три пути для российского бизнеса Pro, 12:58
Футболист «Динамо» предпочел Грузию сборной России Спорт, 12:57
Минфин выразил надежду на прояснение крипторегулирования уже в этом году Крипто, 12:53
Глава РАН снял кандидатуру с выборов из-за «беспрецедентного давления» Политика, 12:46
Guardian узнала о требовании РФС к УЕФА наказать тренера сборной Украины Спорт, 12:43
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 12:38
Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля Политика, 12:36
Пропустил срок принятия наследства. Что делать? Недвижимость, 12:35
В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж Общество, 12:19 
Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым» Политика, 12:19
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым»

В Кремле после слов Зеленского предупредили о «должном ответе на любые претензии на Крым»
Россия ответит на любые притязания на Крым, заявил Песков. Накануне Зеленский назвал Ялту, Евпаторию и Джанкой среди целей украинской армии. Минобороны России подчеркивало, что попытки ее наступления проходят безуспешно
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Крым — неотъемлемая часть России, любые претензии на него получат должный ответ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он назвал среди целей украинской армии города Мариуполь, Херсон, Мелитополь, а также Донецк, Луганск, Горловку, находящиеся в ДНР и ЛНР, и крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина считает полуостров оккупированным. Западные страны, в том числе США и Евросоюз, отреагировали на его переход в российские границы санкциями. Власти России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, поскольку «народ Крыма решение принял и проголосовал».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. С конца августа российское Минобороны не раз сообщало о попытках наступления украинских сил, подчеркивая, что все они окончились безуспешно.

10 сентября военное ведомство сообщило о свертывании и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Президент Владимир Путин, комментируя происходящее, отметил, что «по сути своей изменений нет». По его словам, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии, российские силы продолжают наступательную операцию на самом Донбассе. «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — сказал президент.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Крым Владимир Зеленский Украина Дмитрий Песков Кремль Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Крыму опровергли данные о мобилизации и запрете выезда военнообязанным
Политика
Американский генерал допустил размещение Киевом ракет около Крыма
Политика
Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter