В Кремле после слов Зеленского предупредили о «должном ответе на любые претензии на Крым»

Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым»

Россия ответит на любые притязания на Крым, заявил Песков. Накануне Зеленский назвал Ялту, Евпаторию и Джанкой среди целей украинской армии. Минобороны России подчеркивало, что попытки ее наступления проходят безуспешно

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Крым — неотъемлемая часть России, любые претензии на него получат должный ответ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он назвал среди целей украинской армии города Мариуполь, Херсон, Мелитополь, а также Донецк, Луганск, Горловку, находящиеся в ДНР и ЛНР, и крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина считает полуостров оккупированным. Западные страны, в том числе США и Евросоюз, отреагировали на его переход в российские границы санкциями. Власти России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, поскольку «народ Крыма решение принял и проголосовал».

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. С конца августа российское Минобороны не раз сообщало о попытках наступления украинских сил, подчеркивая, что все они окончились безуспешно.

10 сентября военное ведомство сообщило о свертывании и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Президент Владимир Путин, комментируя происходящее, отметил, что «по сути своей изменений нет». По его словам, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии, российские силы продолжают наступательную операцию на самом Донбассе. «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — сказал президент.