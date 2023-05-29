Аксенов фразой «Крыму ничего не угрожает» ответил про наступление ВСУ

Сергей Аксенов о планах наступления ВСУ: Крыму не угрожает в этой части ничего

Глава полуострова сообщил, что предприняты меры безопасности, а российские военные готовы к выполнению боевых задач. В апреле президент Украины заявлял о планах ВСУ в ходе наступления вернуть Крым

Сергей Аксенов (Фото: Роман Соколов / ТАСС)

Недооценивать планы Украины начать контрнаступление нельзя, поскольку с Россией воюет весь «коллективный Запад», но Крыму ничего не угрожает, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Сергей Аксенов.

«Крыму не угрожает в этой части ничего, гарантирую всем», — сказал он.

Губернатора спросили, как он оценивает потенциальное контрнаступление Украины и готов ли к нему Крым. Он ответил, что были приняты необходимые меры, в том числе решение о строительстве оборонительной линии и фортификационных сооружений. Аксенов выразил мнение, что с технической точки зрения американцы и британцы, которые, по его утверждению, принимают участие в действиях ВСУ, «выше, сильнее нас», но российские военнослужащие «выше на голову по духу» и готовы к выполнению боевых задач.

«Готовиться надо, я надеюсь, что командование, которое отвечает за принятие решений, соответственно оценило перспективы применения высокотехнологичных видов вооружений и к этому готово», — добавил он.

Власти Украины в течение нескольких месяцев заявляют о планах начать контрнаступление. В мае в Совете нацбезопасности и обороны страны говорили, что оно может начаться «завтра или через неделю», а в офисе президента признали начавшимся. О том, что контрнаступление не может начаться из-за недостатка вооружений и боеприпасов, в марте говорил президент Украины Владимир Зеленский, недостаток оснащения подтверждали в его офисе в середине мая.

О начале украинского наступления в середине мая писали российские военкоры. Это не подтверждали власти в Запорожской и Херсонской областях. В Кремле отказались комментировать эти данные, переадресовав вопросы в Минобороны.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного референдума в 2014 году. Зеленский в конце апреля говорил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть полуостров под свой контроль. Он также называл это «безальтернативным вариантом». Крым — неотъемлемая часть России и любые претензии на него получат должный ответ, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.