Путин назвал спецоперацию попыткой «прекратить войну»

Смысл спецоперации — защитить людей в Донбассе, а также прекратить боевые действия, которые там продолжаются с 2014 года, заявил президент

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Боевые действия в Донбассе с применением тяжелой техники не прекращались с 2014 года, и российская спецоперация на Украине нацелена на то, чтобы прекратить их, заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну», — сказал он.

После начала спецоперации Путин говорил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. В 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, а люди с юго-востока Украины, которые не поддержали его, «начали подвергаться преследованию», отмечал президент. Украинские власти провели «две карательные операции», в ходе которых наносились удары по Донецку, указывал он.

С целью урегулирования ситуации были заключены минские соглашения, однако позднее украинские власти прямо начали заявлять, что не собираются их выполнять, заявлял Путин. Кроме того, в Киеве заговорили о вступлении в НАТО и возможности приобрести ядерное оружие, говорил президент, отметив, что это создает для России «абсолютно реальную угрозу».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле неоднократно заявляли: ее цели будут достигнуты, несмотря на оказание Киеву военной помощи странами Запада.

В декабре Путин говорил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе запретили вести переговоры, указывал он.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Позже украинские власти допускали обсуждение мирного урегулирования с Москвой при ряде условий, в том числе выводе российских войск с территории Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл это требование нереалистичным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Киеву следует учитывать сложившиеся реалии, а именно появление в составе России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.