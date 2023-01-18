Путин назвал спецоперацию попыткой «прекратить войну»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
В Петербурге автомобиль наехал на толпу пешеходов у площади Восстания Общество, 14:54
Ивановский губернатор предложил перераспределить налоги удаленщиков Политика, 14:53
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:52
ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к 9 иностранным валютам Инвестиции, 14:47
Путин заявил, что Россию «просто водили за нос» Политика, 14:39
Друг Костомарова рассказал о состоянии олимпийского чемпиона Спорт, 14:39
Таможня Финляндии сообщила о сокращении на 85% работающих с Россией фирм Бизнес, 14:38
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Скидки на квартиры в Москве в 2022 году достигли рекорда за 5 лет Недвижимость, 14:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:28
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 14:27
Пушилин сообщил о взятых в плен наемниках в Соледаре Политика, 14:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:24
Пушилин заявил о продвижении бригад ЧВК Вагнера в Артемовске Политика, 14:22
Падение вертолета с руководством МВД Украины около детского сада. Главное Общество, 14:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал спецоперацию попыткой «прекратить войну»

Путин заявил, что спецоперация нацелена на прекращение войны в Донбассе
Смысл спецоперации — защитить людей в Донбассе, а также прекратить боевые действия, которые там продолжаются с 2014 года, заявил президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Боевые действия в Донбассе с применением тяжелой техники не прекращались с 2014 года, и российская спецоперация на Украине нацелена на то, чтобы прекратить их, заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну», — сказал он.

После начала спецоперации Путин говорил, что ее цель — защитить жителей Донбасса. В 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, а люди с юго-востока Украины, которые не поддержали его, «начали подвергаться преследованию», отмечал президент. Украинские власти провели «две карательные операции», в ходе которых наносились удары по Донецку, указывал он.

С целью урегулирования ситуации были заключены минские соглашения, однако позднее украинские власти прямо начали заявлять, что не собираются их выполнять, заявлял Путин. Кроме того, в Киеве заговорили о вступлении в НАТО и возможности приобрести ядерное оружие, говорил президент, отметив, что это создает для России «абсолютно реальную угрозу».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле неоднократно заявляли: ее цели будут достигнуты, несмотря на оказание Киеву военной помощи странами Запада.

В декабре Путин говорил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе запретили вести переговоры, указывал он.

Читайте на РБК Pro
Наступает эпоха глобального поликризиса. Что будет с миром и экономикой
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой

В октябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Позже украинские власти допускали обсуждение мирного урегулирования с Москвой при ряде условий, в том числе выводе российских войск с территории Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл это требование нереалистичным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Киеву следует учитывать сложившиеся реалии, а именно появление в составе России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Владимир Путин Донбасс
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Премьер Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе
Политика
Welt узнала о тайных поставках боеприпасов Украине из Болгарии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter