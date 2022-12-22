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Путин заявил о стремлении завершить конфликт «чем быстрее, тем лучше»

Целью России является «закончить эту войну», власти страны стремились к этому раньше и продолжат так действовать, Москва не стремится «раскрутить маховик», заверил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, она не стремится «раскрутить маховик» сильнее, заявил журналистам президент Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он.

Президент отметил, что целью России является «закончить эту войну», к этому Москва будет стремиться и дальше. Москва также стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры». Путин отметил, что повышение интенсивности боев приводит к неоправданным потерям и добавил: «Курочка по зернышку клюет».

Все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются, чем скорее этот факт осознают «те, кто нам противостоит», тем будет лучше, продолжил президент. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога, тогда как украинские власти сами себе запретили вести переговоры. Решение Киева Путин счел странным.

Российские власти не раз выступали с предложением возобновить мирные переговоры с Украиной, которые были заморожены весной. МИД сообщал об отсутствии предварительных условий для диалога, в Минобороны заверили в готовности к «проведению конструктивных мирных переговоров». «С той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна», — говорил президент в конце октября.

Власти Украины отказываются от возобновления диалога с Россией, в этом их поддерживают США, Великобритания и другие западные страны, указывая, что Москва не проявляет заинтересованности к прекращению боевых действий. Киев полагает, что Москва настроена на временное перемирие, «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — объяснял глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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политик, президент России

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