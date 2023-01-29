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Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях на Украине

Володин: поставки тяжелого вооружения говорят об участии США в боевых действиях на Украине
Отправка США на Украину тяжелого вооружения, а также военных инструкторов и «наемников», означает их прямое участие в боевых действиях, считает Володин. В середине недели Вашингтон пообещал поставить Киеву более 30 танков Abrams
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Поставки тяжелого вооружения, отправка военных инструкторов и «наемников» говорят о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, Украина сейчас является полигоном Вашингтона и НАТО «для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны».

В стране находятся «американские инструкторы» и «наемники», также начались поставки тяжелых вооружений, отмечает спикер Госдумы.

«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию. <...> Янки, вон с Украины!» — заключил Володин.

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из других стран. Берлин планирует поставить 14 танков Leopard 2 A6 к концу марта. Всего ФРГ с партнерами намерены передать Киеву в общей сложности 112 танков Leopard. Поставка Украине вооружений не делает Германию участницей конфликта, заявляли в немецком посольстве в России.

Вслед за ФРГ в тот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams. По словам главы государства, такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что Вашингтон не успеет отправить танки Аbrams к «весеннему наступлению». Как отмечал Sky News, танки из США могут прибыть на Украину до августа, однако президент Владимир Зеленский говорил, что это «слишком поздно». По данным Пентагона, у США на данный момент нет на складах танков M1 Abrams, но Вашингтон «использует свои возможности, чтобы приобрести» их.

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О своей готовности отправить Украине танки также говорили Польша, Нидерланды, Канада, Норвегия, Испания и другие страны.

О том, что поставки вооружения Киеву со стороны западных стран означают прямую вовлеченность Запада в конфликт, заявляли также в Кремле. «Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что сама по себе отправка Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию, но подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной или ближе к лету — «вот тогда это будет серьезно».

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Вячеслав Володин США Украина тяжелое вооружение поставки оружия Военная операция на Украине
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