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Министр обороны Германии назвал сроки передачи Украине танков Leopard

Глава Минобороны Германии Писториус пообещал поставить танки Leopard Украине в конце марта
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Германия намерена поставить Украине танки Leopard 2 к концу марта, сообщил министр обороны страны Борис Писториус, передает Focus. Чиновник назвал такую поставку «своевременной».

В ответ на критику о «запоздалом» решении Берлина по танкам министр сказал, что Германия не колебалась по вопросу оказания военной помощи Украине, а «вела переговоры», пишет Berliner Morgenpost.

Киев с прошлого года просил западные страны о поставках танков. Немецкий канцлер Олаф Шольц осенью объяснял отказ передать Украине немецкие Leopard 2 нежеланием обострять ситуацию до войны с Россией.

В последние недели передача танков западного образца стала темой длительных переговоров между Вашингтоном и Берлином. Как пишет Politico, в разговоре с президентом США Джо Байденом Шольц исключил отправку Leopard 2, если они не будут переданы вместе с американскими M1 Abrams. О нецелесообразности поставки последних заявляли в Пентагоне.

И США, и Германия объявили о передаче своих танков Киеву 25 января. Украина получит 31 танк Abrams и 112 Leopard 2 (не только от Германии, но и от ее союзников). Ранее передать свои Сhallenger 2 пообещала Великобритания, а Франция в течение двух месяцев доставит Киеву колесные танки AMX-10 RC.

Материал дополняется.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине танк Leopard Германия Борис Писториус
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