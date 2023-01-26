Пентагон признал отсутствие на складах танков для Украины

Украина получит танки Abrams M1A2, хотя это и займет «месяцы», поскольку на данный момент на складах США нет этих машин, заявила представитель Пентагона. Вашингтон намерен поставить 31 танк

Танк Abrams М1А2 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

У США на данный момент нет на складах обещанных Украине танков M1 Abrams, их отправка Киеву займет «месяцы», заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляция велась на странице ведомства в Twitter.

Она подчеркнула, что для работы с этими танками потребуется время на обучение военных.

Тем не менее Сингх подтвердила, что Украина получит усовершенствованные танки Abrams М1А2. По ее словам, Вашингтон «использует свои возможности, чтобы приобрести» эти танки для Киева.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что на отправку Украине танков, передачу которых 25 января анонсировал президент Джо Байден, уйдет некоторое время. По ее словам, техника не поступит на Украину «к весеннему наступлению», поскольку это «очень сложные танки», которые требуют серьезного обучения. The New York Times писала, что на переброску танков могут уйти «годы».

Вашингтон решил направить на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Это произошло через несколько часов после того, как Берлин объявил, что предоставит Киеву 14 танков Leopard и разрешит союзникам поставлять эти машины на Украину самостоятельно. Всего ФРГ с партнерами намерены предоставить 112 танков Leopard.

Вашингтон долгое время отказывался поставлять танки Abrams, несмотря на просьбы Киева. В Белом доме объяснили пересмотр позиции по этому вопросу изменениями на «поле боя». «Что изменилось? Условия на поле боя, а также то, какие боевые действия ведет Россия, и — что более важно — то, какие боевые действия, как мы считаем, смогут вести украинцы в предстоящие недели, месяцы и далее в 2023 году», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву. В Москве заявляют, что подобные шаги ведут к затягиванию конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской спецоперации.