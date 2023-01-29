WP раскрыла создание США «прикрытия» для поставок Германией танков Киеву

Польша и другие страны Европы делали тщательно выверенные заявления, чтобы усилить давление на ФРГ по передаче танков ВСУ. Вашингтон предложил Берлину «прикрытие» по поставкам вооружений для сохранения единства Запада

Энтони Блинкен и Джо Байден на объявлении президентом США о поставке танков Abrams Украине (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США были вынуждены создать «прикрытие» для поставок украинской армии немецких танков Leopard 2, объявив о намерении передать танки Abrams, такой компромисс предложил госсекретарь Энтони Блинкен по просьбе президента Джо Байдена. Об этом пишет пишет The Washington Post со ссылкой на информацию от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников.

Собеседники рассказали, что Байден беспокоился из-за растущего публичного разногласия по вопросу поставок танков для ВСУ, такая ситуация наносила ущерб его ключевому приоритету в отношении Украины — единой реакции западных стран под лидерством США на действия России. Канцлер и президент созвонились 17 января, во время этой беседы Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам, добавили источники газеты.

«Я думаю, у канцлера сложилось впечатление... что он привел веские доводы», — рассказал немецкий чиновник, добавив, что Байден во время разговора пообещал Шольцу «перезвонить ему».

Рядом с президентом США при разговоре находились только советник по небезопасности Джейк Салливан и Блинкен, повесив трубку он спросил обоих «как нам двигаться дальше?». По словам собеседников, Блинкен предложил объявить о поставках танков Abrams M1 в рамках будущих «долгосрочных» потребностей Украины во время конфликта, который может длиться годами. Это позволило бы Германии сразу направить собственные танки, а Пентагону США дало время на подготовку танков, украинских военных и созданием логистики.

Менее чем через неделю Байден объявил о поставках американских танков на Украину, указав, что принял решение по рекомендации главы Минобороны Ллойда Остина. Президент США отметил тогда, что Запад «полностью, тотально един», а Германия предоставит танки из собственного арсенала и «возглавит усилия по организации» поставок из других стран Европы.

Европейские страны, которые могли стать потенциальными поставщиками танков Leopard, намеренно увеличили давление на Германию с помощью тщательно подготовленных публичных заявлений с целью добиться экспортного разрешения производителя на передачу техники, рассказал газете высокопоставленный польский чиновник.

«Украинцы действительно хотели, чтобы [какая-нибудь] страна открыто заявила об отправке танков и открыла этим возможность для других, и они попросили Польшу быть первой <…> Мы были уверены, что Германия рано или поздно сдастся. <...> Они никак не смогут сказать »нет» стольким странам», — добавил собеседник издания. Он отметил, что «когда вы начинаете о чем-то говорить, вы задаете тему разговора».

Противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что эксплуатация и логистика будут слишком сложны, а у Украины уже есть большое число полученных с Запада советских танков, пишет WP. Он был убежден, что украинские военные не смогут поддерживать и обслуживать эти танки, рассказал один высокопоставленный чиновник Пентагона, второй отметил, что в броне американских танков используется засекреченная технология из обедненного урана и никто среди властей не хотел, чтобы военные России получили возможность узнать ее. После предложения Блинкена он некоторое время все еще намеревался добиться отправки немецких танков, не посылая американские, пишет газета.

Власти России подвергают критике поставок вооружений из западных стран на Украину, аналогичные заявления в Москве делали относительно анонсированных поставок украинской армии танков. В Кремле настаивают, что западные танки «горят и будут гореть», а целей России эти действия добиться не помешают. Там уверены, что Украину ждут последствия «со знаком минус».