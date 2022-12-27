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Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика

Самая большая категория поставок тяжелого вооружения на Украину — это бронемашины, следует из открытых данных. Значительная часть обещанной помощи еще ожидает доставки. Какое оружие Запад передает Киеву — в инфографике РБК

Наибольшее количество бронемашин, поставляемых на Украину, — американского производства. По состоянию на конец ноября по открытым данным речь шла о 504 машинах. Еще более 800 единиц обещаны, но еще не поставлены. Такие данные содержатся в проекте Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия).

Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика

С сентября 2022 года проект отдельно публикует статистику поставок тяжелой военной техники: помимо бронемашин там приведены данные по танкам, гаубицам и РСЗО.

Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика

Кроме подсчета общего количества единиц тяжелой техники исследователи проекта собирают данные о поставках конкретных моделей, например американских РСЗО HIMARS или французских гаубиц CAESAR. Создатели трекера разделяют обещания о поставках и фактически поставленное оружие.

Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика

В трекере все танки учитываются как равнозначные, вне зависимости от года производства, технического состояния и стоимости. Это значит, что танк советского времени (например Т-72) учитывается так же, как и современный польский PT-91.

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Последний раз трекер Кильского института обновлялся 7 декабря. В нем исследователи агрегируют сведения о гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине. Данные собраны на основе открытой информации из официальных правительственных источников, существующих списков помощи Украине (например, информационный бюллетень от European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) и сообщений СМИ. При этом не все страны раскрывают поставляемое на Украину оружие.

В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, церквей или неправительственных организаций, а также помощь украинским беженцам в других странах. В трекер входят данные о помощи с 24 января (тогда, по мнению исследователей проекта, начались первые крупные обещания помощи для Украины — за точку отсчета берется период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 20 ноября 2022 года. В инфографике использованы данные с 24 февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

В конце декабря США пообещали Украине новую поставку вооружений. В ходе первой с 24 февраля зарубежной поездки президент Украины Владимир Зеленский побывал в Белом доме и выступил в конгрессе. Президент США Джо Байден пообещал отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Пентагоне допустили, что подготовка украинских военных для работы с этими ЗРК может занять несколько месяцев.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. 2 декабря в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем Владимир Путин обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями». А по поводу американских систем Patriot 22 декабря он сказал, что российские военные их «пощелкают».

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оружие Украина НАТО США Военная операция на Украине БМП
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