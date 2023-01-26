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Кремль заявил о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков: поставки вооружений показали прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Поставки вооружения Киеву со стороны западных стран говорят о прямой вовлеченности Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине», — сказал Песков журналистам.

По его словам, в Кремле с этим не согласны. «Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», — заявил пресс-секретарь.

25 января Германия согласилась отправить в Киев танки Leopard 2. По словам представителя немецкого правительства Штеффена Хебестрайта, Украине передадут 14 танков Leopard 2 A6. ФРГ также одобрит реэкспорт танков из других стран. Вслед за этим решением о намерении поставить Украине 31 танк Abrams заявил президент США Джо Байден.

Поставка танков вызвала критику со стороны российских властей. В частности, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет на фоне данного решения предложил поменять статус специальной военной операции. Константин Гаврилов, глава российской делегации на переговорах в Вене, отметил, что поставки танков не вынудят Москву отказаться от целей российской специальной операции, а только расширят ее границы.

Кремль заявил, что на данный момент вопрос об изменении статуса специальной военной операции не стоит на повестке дня.

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