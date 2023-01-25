Германия назвала общее число танков Leopard, которое получит Украина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
МОК поддержал предложение допустить россиян к турнирам в Азии Спорт, 20:51
Ургант отменил концерт в Москве Общество, 20:39
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 20:36 
Байден заявил о подготовке Украины к контрнаступлению Политика, 20:34
МОК назвал «строгие» условия для возвращения россиян на соревнования Спорт, 20:18
Турецкая компания заявила о повреждении 2 сухогрузов шрапнелью в Херсоне Политика, 20:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Байден объявил о поставках танков Abrams Украине Политика, 20:05
Германия назвала общее число танков Leopard, которое получит Украина Политика, 20:02
Директора музея истории Екатеринбурга оштрафовали после письма Пригожина Общество, 19:59
Axios узнал об отказе Израиля передать старые ракеты ПВО Украине Политика, 19:57
Генерал Картаполов оценил боевые качества немецких танков Leopard Политика, 19:52
Станислава Садальского выписали из больницы Общество, 19:47
Казань лишили Суперкубка УЕФА Спорт, 19:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия назвала общее число танков Leopard, которое получит Украина

Bloomberg: Германия и союзники направят Украине 112 танков Leopard
При этом непосредственно Германия объявила о поставках 14 танков. Всего же на вооружении стран Европы есть более 2 тыс. Leopard в различных модификациях
Танки Leopard
Танки Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

ФРГ с партнерами намерены передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Германии.

Ранее Берлин объявил, что поставит Киеву 14 таких танков. The New York Times со ссылкой на данные аналитического центра European Council on Foreign Relations писала, что сейчас на вооружении 13 стран Европы стоят около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

О намерении передать такие машины Украине уже сообщила Польша: накануне, 24 января, она попросила у ФРГ разрешения передать эти танки. Германия, как указывает Bloomberg, собирается дать союзникам разрешение на поставки этих танков.

Финляндия также заявила, что присоединится к передаче Украине Leopard, сообщает Yle со ссылкой на министра обороны Макко Саволу. Сколько танков будет передано, в Хельсинки еще будут обсуждать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допускал, что страна купит у ФРГ 18 таких танков для последующей передачи Украине. Норвежская Dagens Næringsliv сообщала, что Осло также рассматривает возможность передачи Киеву Leopard — до восьми из имеющихся у страны 36 машин.

Европейские страны пообещали Украине и другие танки. Так, Франция направит колесные танки AMX-10 RC, они будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Президент республики Эмманюэль Макрон допустил поставку Киеву и танков Leclerc. Великобритания передаст Украине танки Challenger 2.

Читайте на РБК Pro
Бизнес-гамбит: пять причин научить сотрудников играть в шахматы
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов

Поставки Киеву танков Западом будут иметь последствия «со знаком минус», считают в Кремле. «Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия танки танк Leopard Украина
Материалы по теме
Генерал Картаполов оценил боевые качества немецких танков Leopard
Политика
Глава Минобороны ФРГ назвал сроки поставки танков Leopard Украине
Политика
Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter