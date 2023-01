Германия назвала общее число танков Leopard, которое получит Украина

При этом непосредственно Германия объявила о поставках 14 танков. Всего же на вооружении стран Европы есть более 2 тыс. Leopard в различных модификациях

Танки Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

ФРГ с партнерами намерены передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Германии.

Ранее Берлин объявил, что поставит Киеву 14 таких танков. The New York Times со ссылкой на данные аналитического центра European Council on Foreign Relations писала, что сейчас на вооружении 13 стран Европы стоят около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

О намерении передать такие машины Украине уже сообщила Польша: накануне, 24 января, она попросила у ФРГ разрешения передать эти танки. Германия, как указывает Bloomberg, собирается дать союзникам разрешение на поставки этих танков.

Финляндия также заявила, что присоединится к передаче Украине Leopard, сообщает Yle со ссылкой на министра обороны Макко Саволу. Сколько танков будет передано, в Хельсинки еще будут обсуждать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допускал, что страна купит у ФРГ 18 таких танков для последующей передачи Украине. Норвежская Dagens Næringsliv сообщала, что Осло также рассматривает возможность передачи Киеву Leopard — до восьми из имеющихся у страны 36 машин.

Европейские страны пообещали Украине и другие танки. Так, Франция направит колесные танки AMX-10 RC, они будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Президент республики Эмманюэль Макрон допустил поставку Киеву и танков Leclerc. Великобритания передаст Украине танки Challenger 2.

Поставки Киеву танков Западом будут иметь последствия «со знаком минус», считают в Кремле. «Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.