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Госдеп заявил о невозможности отправить танки на Украину к весне

Нуланд: США не смогут отправить танки на Украину к весне
Решение о передаче Украине танков Abrams не означает, что они быстро появятся на Украине, пояснила заместитель госсекретаря США. Эта техника сложна в обслуживании и требует значительных усилий по подготовке экипажей
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

США не успеют отправить танки Аbrams на Украину к «весеннему наступлению», заявила на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Трансляцию слушаний вел YouTube-канал газеты The Independent.

«Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она.

25 января президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направит на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Это произошло через несколько часов после того, как Берлин объявил, что предоставит Киеву 14 танков Leopard и разрешит союзникам поставлять эти машины на Украину самостоятельно.

Источники Reuters сообщили, что Белый дом сомневался в решении поставить Киеву танки Abrams. Американские военные были против, потому что эти танки сложны в обслуживании и эксплуатации. WSJ писала, что объявление о поставках танков было частью дипломатической договоренности Вашингтона и Берлина, которая заключалась в том, что Германия согласится передать Киеву немецкие Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из других стран, если США поставят Киеву свои танки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. «Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. <...> Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил США, Германию и других союзников за решение о поставках танков в страну.

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В Кремле заявили, что поставки вооружения Киеву со стороны западных стран говорят о прямой вовлеченности Запада в конфликт.

«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле с этим не согласны. «Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», — заявил пресс-секретарь.

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