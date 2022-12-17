Зеленский заявил, что знает о предложениях сесть за стол переговоров с Россией

Зеленский не увидел, о чем договариваться с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

«Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним [президентом России Владимиром Путиным] за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться», — сказал украинский президент (цитата по РБК Украина).

Зеленский также сообщил, что не верит в результаты от диалога Путина и французского президента Эмманюэля Макрона. «Эммануэль имеет право делать все, что хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не верю, что это приносит плоды», — считает украинский лидер.

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