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Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам

Шойгу: Россия всегда открыта к конструктивным мирным переговорам
Шойгу отметил, что Россия на Украине «ведет действия по спасению населения от геноцида и террора», однако всегда готова к конструктивным мирным переговорам
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: РБК)

Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, трансляцию вел РБК.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он.

На том же заседании президент России Владимир Путин отметил, что у Украины в скором времени ничего не будет, «кроме подачек», в то время как у России есть все необходимое для самостоятельного развития. «Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», — заявил Путин.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи.

В границах 1991 года в состав Украины помимо республик Донбасса входит Крым. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума, где более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам
Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу Военная операция на Украине переговоры

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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