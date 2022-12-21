Шойгу заявил о готовности России к конструктивным мирным переговорам

Шойгу отметил, что Россия на Украине «ведет действия по спасению населения от геноцида и террора», однако всегда готова к конструктивным мирным переговорам

Сергей Шойгу (Фото: РБК)

Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, трансляцию вел РБК.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», — сказал он.

На том же заседании президент России Владимир Путин отметил, что у Украины в скором времени ничего не будет, «кроме подачек», в то время как у России есть все необходимое для самостоятельного развития. «Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут безусловно достигнуты», — заявил Путин.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи.