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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание независимости Нагорного Карабаха зависит от того, «насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования» подойдут к его границе, заявил Вардан Тоганян. Он назвал Армению гарантом безопасности региона
Вардан Тоганян
Вардан Тоганян (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха.

«Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», — сказал он.

По словам Тоганяна, сейчас в Карабахе воюют азербайджанская армия, турецкие военные советники и наемники из Сирии. «На той стороне воюет армия Нагорного Карабаха», — добавил он.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

«Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», — заявил Тоганян, добавив, что, в случае если над регионом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16», Ереван будет готов принять военные меры.

По словам дипломата, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха превратился в «турецко-азербайджано-армянский». Предыдущее обострение в июле вызвало «бурю в стакане» со стороны Анкары и Баку, заявил он.

«Мы видели после этого невиданные учения с участием всех родов войск, нескольких армий, военных советников, беспилотников и так далее. <…> Сейчас видим, что Турция передала Азербайджану американские истребители F-16 и на той стороне они, видимо, ждут своего часа, чтобы уничтожать людей в Степанакерте», — сказал Тоганян.

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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В Нагорном Карабахе идут полномасштабные военные действия, считает посол. Однако сейчас Ереван не видит необходимости обращаться к Москве за помощью. Отвечая на вопрос РБК о 102-й российской военной базе в армянском Гюмри, Тоганян заявил, что она может сыграть роль в случае внешних угроз для республики.

Накануне о том, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что вопрос стоит на повестке правительства республики и тема должна обсуждаться в том числе и народом.

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха
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Никол Пашинян


История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


27 сентября боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились, стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и переброске наемников из Сирии. Обе стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.

Россия призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь, в НАТО выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта. Турция выступила на стороне Баку и потребовала от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».

Авторы
Наталия Анисимова, Илья Доронов
Армения посол Азербайджан Нагорный Карабах
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