Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание независимости Нагорного Карабаха зависит от того, «насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования» подойдут к его границе, заявил Вардан Тоганян. Он назвал Армению гарантом безопасности региона

Вардан Тоганян (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха.

«Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», — сказал он.

По словам Тоганяна, сейчас в Карабахе воюют азербайджанская армия, турецкие военные советники и наемники из Сирии. «На той стороне воюет армия Нагорного Карабаха», — добавил он.

«Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», — заявил Тоганян, добавив, что, в случае если над регионом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16», Ереван будет готов принять военные меры.