Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

По словам дипломата, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха превратился в «турецко-азербайджано-армянский». Предыдущее обострение в июле вызвало «бурю в стакане» со стороны Анкары и Баку, заявил он.
«Мы видели после этого невиданные учения с участием всех родов войск, нескольких армий, военных советников, беспилотников и так далее. <…> Сейчас видим, что Турция передала Азербайджану американские истребители F-16 и на той стороне они, видимо, ждут своего часа, чтобы уничтожать людей в Степанакерте», — сказал Тоганян.
В Нагорном Карабахе идут полномасштабные военные действия, считает посол. Однако сейчас Ереван не видит необходимости обращаться к Москве за помощью. Отвечая на вопрос РБК о 102-й российской военной базе в армянском Гюмри, Тоганян заявил, что она может сыграть роль в случае внешних угроз для республики.
Накануне о том, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что вопрос стоит на повестке правительства республики и тема должна обсуждаться в том числе и народом.
История нагорно-карабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.
27 сентября боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились, стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и переброске наемников
из Сирии. Обе стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.
Россия призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь, в НАТО выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта. Турция выступила на стороне Баку и потребовала от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».
Авторы
Наталия Анисимова, Илья Доронов