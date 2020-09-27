НАТО призвало прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

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Североатлантический альянс выразил обеспокоенность обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.

Альянс глубоко обеспокоен сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Там считают, что Армения и Азербайджан должны «немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения». Также в НАТО отмечают, что «у этого конфликта нет военного решения».

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошла утром 27 сентября. Власти обоих государств обвиняют друг друга в провокациях. Так, в Азербайджане считают, что власти Армении нарушили перемирие в Нагорном Карабахе, после чего начали контрнаступательную операцию. Позже Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Варденис.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан «начал войну против армянского народа».

