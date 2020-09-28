Конфликт Армении и Азербайджана , 28 сен, 14:29
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Эрдоган потребовал покончить с «оккупацией Нагорного Карабаха»
Реджеп Тайип Эрдоган
Комментируя обострение между Армений и Азербайджаном, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, передает NTV. Он осудил действия Армении.
Мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», считает Эрдоган.
«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил он.
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