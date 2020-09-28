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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж

В воскресенье 27 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном снова перешел в горячую фазу. Бои продолжились и в ночь на понедельник. Армения объявила всеобщую мобилизацию, а Азербайджан — частичную. С обеих сторон говорят о значительных потерях противника, эксперты называют это обострение самым серьезным с начала 1990-х годов
Фото:Министерство обороны Армении / ТАСС
Фото: Министерство обороны Армении / ТАСС

Бои на границе двух стран возобновились утром в воскресенье. Обострение конфликта, длящегося десятилетия, произошло еще в июле этого года. На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

На фото: обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении

Фото:Министерство обороны Армении / AP
Фото: Министерство обороны Армении / AP
В этот раз стороны снова возложили ответственность за столкновения друг на друга
Фото:Министерство обороны Армении / AP
Фото: Министерство обороны Армении / AP
В Нагорном Карабахе заявили об обстреле Азербайджаном города Степанакерт, в результате которого погибли женщина и ребенок
Фото:Министерство обороны Азербайджана / РИА Новости
Фото: Министерство обороны Азербайджана / РИА Новости
Войска Азербайджана уничтожили зенитную систему на линии соприкосновения, сообщило Минобороны страны
Фото:АРМИЯ ОБОРОНЫ НКР / Youtube
Фото: АРМИЯ ОБОРОНЫ НКР / Youtube

Армения заявила о потере 200 военных Азербайджаном, в Баку говорят о 550 убитых военнослужащих Армении. В Ереване назвали данные о потерях армянской армии не соответствующими действительности

Фото:Министерство обороны Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджана
Самопровозглашенный Нагорных Карабах потерял позиции на юге, там говорят о гибели десятков людей
Фото:ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к народу, он назвал действия Азербайджана объявлением войны

На фото: доставка раненых с армянской стороны

Фото:ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook

Сторону Азербайджана поддержала Турция, Анкара осудила Ереван за нарушение перемирия

На фото: последствия обстрела города Степанакерт в Нагорном Карабахе

Фото:ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook
Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook

Российский МИД призвал стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Пашиняном и заявил о необходимости избежать дальнейшей эскалации

На фото: последствия обстрела города Степанакерт в Нагорном Карабахе

Фото:Reuters
Фото: Reuters

В Армении объявлено военное положение и полная мобилизация, в армию призывают военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. В Азербайджане начали частичную мобилизацию

На фото: сбор добровольцев, отправляющихся в Карабах, в Ереване

Фото:Мелик Багдасарян / EPA / ТАСС
Фото: Мелик Багдасарян / EPA / ТАСС

В больницах Армении прекратили плановый прием пациентов. Теперь медики будут оказывать только срочную и реанимационную помощь

На фото: сбор добровольцев отправляющихся в Карабах, в Ереване

Фото:Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

Конфликт Армении и Азербайджана длится около 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, где живут преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана, Баку после этого пытался вернуть территорию под свой контроль, конфликт так и не был разрешен, стороны договорились о прекращении огня

На фото: люди приветствуют военных в Баку

мультимедиа Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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