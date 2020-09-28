Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
В воскресенье 27 сентября конфликт между Арменией и Азербайджаном снова перешел в горячую фазу. Бои продолжились и в ночь на понедельник. Армения объявила всеобщую мобилизацию, а Азербайджан — частичную. С обеих сторон говорят о значительных потерях противника, эксперты называют это обострение самым серьезным с начала 1990-х годов
Бои на границе двух стран возобновились утром в воскресенье. Обострение конфликта, длящегося десятилетия, произошло еще в июле этого года. На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение, страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
На фото: обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении
Армения заявила о потере 200 военных Азербайджаном, в Баку говорят о 550 убитых военнослужащих Армении. В Ереване назвали данные о потерях армянской армии не соответствующими действительности
Премьер Армении Никол Пашинян обратился к народу, он назвал действия Азербайджана объявлением войны
На фото: доставка раненых с армянской стороны
Сторону Азербайджана поддержала Турция, Анкара осудила Ереван за нарушение перемирия
На фото: последствия обстрела города Степанакерт в Нагорном Карабахе
Российский МИД призвал стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Пашиняном и заявил о необходимости избежать дальнейшей эскалации
На фото: последствия обстрела города Степанакерт в Нагорном Карабахе
В Армении объявлено военное положение и полная мобилизация, в армию призывают военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. В Азербайджане начали частичную мобилизацию
На фото: сбор добровольцев, отправляющихся в Карабах, в Ереване
В больницах Армении прекратили плановый прием пациентов. Теперь медики будут оказывать только срочную и реанимационную помощь
На фото: сбор добровольцев отправляющихся в Карабах, в Ереване
Конфликт Армении и Азербайджана длится около 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, где живут преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана, Баку после этого пытался вернуть территорию под свой контроль, конфликт так и не был разрешен, стороны договорились о прекращении огня
На фото: люди приветствуют военных в Баку