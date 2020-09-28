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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

Ереван считает, что в боевых действиях с азербайджанской стороны принимают участие 4 тыс. наемников из Сирии, которые были переброшены при посредничестве Турции. Баку говорит об убитых в Карабахе армянах — наемниках из Сирии
Фото:/Vahan Stepanyan / Reuters
Фото: /Vahan Stepanyan / Reuters

Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил «РИА Новости», что в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии. «По нашей информации, за последнее время около 4 тыс. боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне. <...> Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — сказал он, добавив, что национальный состав этих групп определить сложно.

В свою очередь, начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока. «Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном», — отметил он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

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Фото:Мелик Багдасарян / Photolure / ТАСС

По его словам, Ереван несет значительные потери среди численного состава армии в ходе боев с азербайджанскими войсками.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в разговоре с Reuters опроверг слова Тоганяна о переброске наемников из Сирии в Азербайджан. «Слухи о якобы передислокации боевиков из Сирии в Азербайджан — еще одна провокация армянской стороны и полная чушь», — сказал он.

Утром 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации и заявляют о потерях, в том числе среди мирного населения.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону и выразил обеспокоенность в связи с произошедшим. МИД России и ОДКБ призвали Баку и Ереван прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Армения и Азербайджан не могут разрешить противоречия из-за Нагорного Карабаха уже почти 30 лет. Большую часть населения этого региона составляют армяне, в 1991 году Карабах объявил о независимости. Азербайджан не признал ее и с 1992 по 1994 год пытался вернуть территорию под свой контроль. В итоге страны договорились о прекращении огня. В июле 2020 года на границе в карабахской зоне вновь начались боевые действия, государства обменивались ударами две недели, после чего конфликт снова утих.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
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