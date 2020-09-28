Армения и Азербайджан обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии

Ереван считает, что в боевых действиях с азербайджанской стороны принимают участие 4 тыс. наемников из Сирии, которые были переброшены при посредничестве Турции. Баку говорит об убитых в Карабахе армянах — наемниках из Сирии

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Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил «РИА Новости», что в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии. «По нашей информации, за последнее время около 4 тыс. боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне. <...> Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — сказал он, добавив, что национальный состав этих групп определить сложно.

В свою очередь, начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока. «Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном», — отметил он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По его словам, Ереван несет значительные потери среди численного состава армии в ходе боев с азербайджанскими войсками.