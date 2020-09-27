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Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке правительства республики находится вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Депутат от фракции национального собрания Армении «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян задал Пашиняну вопрос о целесообразности и своевременности рассмотрения вопроса о признании Арцаха (Нагорного Карабаха) независимым. Премьер ответил, что он должен обсуждаться в том числе и народом и нужно взвесить все за и против.

Материал дополняется. 

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Грант Гетадарян
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