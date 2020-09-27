В МИД России заявили о необходимости прекратить огонь в Карабахе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях», — уточнили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в регионе. В то же время, он заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает Ереван за нарушение перемирия.

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