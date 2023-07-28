В Токмаке из-за удара кассетными боеприпасами погибла женщина

В Токмаке во время ракетного удара погибла женщина, еще один человек получил ранения и находится в больнице. Врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что Киев использовал кассетные боеприпасы

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram.

«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Балицкий. Из-за ракетной атаки в городе также была повреждена газовая труба. Оперативные службы перекрыли газоснабжение и продолжают ремонт.

По словам Балицкого, ПВО удалось сбить вторую ракету, а третья не разорвалась и сейчас саперы работают над уничтожением боеприпаса, планируют совершить контролируемый подрыв.

В целом в регионе обстановка остается напряженной, сообщил врио губернатора. «Наши подразделения контролируют времевское направление», — написал он. ВСУ, по словам Балицкого, несут значительные потери, однако пытаются удержаться в северо-западной части села Старомайорское.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.



США, Россия и Украина не участвуют в Конвенции по кассетным боеприпасам — международном договоре, который запрещает использование, передачу и накопление последних.

Токмак регулярно подвергается обстрелам. Он находится примерно в 60 км от Мелитополя, который стал административной столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России в прошлом году (город Запорожье остается под контролем украинских войск). Российские власти неоднократно сообщали об обстрелах обоих городов.

Так, в начале июля в Токмаке прозвучала серия взрывов, после чего член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS. Какие именно припасы использовались для обстрела, он не уточнял. Часть ракет сбила система ПВО. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщали, что город обстреляли кассетными боеприпасами. «По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — говорилось в сообщении ТАСС. Еще одну атаку на Токмак ПВО отразила 21 июля.

Власти региона ожидают обострения боевой обстановки на этом направлении. Так, Рогов ранее говорил, что Украина готовит операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. По его словам, операция запланирована на конец июля. О планах Киева форсировать Днепр и атаковать АЭС говорил и Балицкий. Он оценил ситуацию на запорожском направлении как напряженную.

23 июля российское Минобороны сообщило о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов, которые Киев получает от США. Вашингтон подтверждал, что Украина начала применять их; при этом ВСУ обещали использовать такие боеприпасы «с осторожностью», чтобы не вредить гражданскому населению.

Москва передачу кассетных боеприпасов Киеву осуждает. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия воздерживается от применения в военных действиях на Украине кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Президент Владимир Путин также допускал, что Москва ответит на применение таких боеприпасов зеркально.