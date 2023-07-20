США подтвердили применение Украиной кассетных боеприпасов

Белый дом подтвердил, что ВСУ перешли к «надлежащему» применению кассетных боеприпасов. Власти Украины пообещали не использовать их в населенных пунктах, Россия предупредила о возможности зеркального ответа

Джон Кирби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Украина начала применять полученные от США кассетные боеприпасы, это делается надлежащим образом, заявил во время брифинга координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они эффективно используют их, и они фактически оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительное маневрирование», — сказал Кирби (цитата по CNN).

В ответ на вопрос, когда именно украинские войска начали применять кассетные боеприпасы, он предположил, что примерно на прошлой неделе. Кирби упомянул планы США в скором времени объявить о новом пакете военной помощи, указав, что Вашингтон «старается держать руку на пульсе того, что происходит на поле боя и в чем они нуждаются».

В Белом доме не уточнили, в каком регионе ВСУ применили это вооружение. Источники The Washington Post ранее уточнили, что кассетные боеприпасы задействовали на юге и востоке для разрушения траншей, затрудняющих контрнаступление Украины. По данным издания, их применение также ожидается в районе Артемовска (Бахмут).

Киев заверил Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использованы лишь «в надлежащим местах», причем не в населенных пунктах. Власти США отмечали, что передача кассетных боеприпасов — временное решение, на период, пока украинской армии не хватает обычных снарядов.

Москва предупредила, что обладает «достаточным запасом» кассетных снарядов, и если ВСУ действительно передут к применению этого вида боеприпасов, то может ответить зеркально. «Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — подчеркнул президент Владимир Путин. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал: «Пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».