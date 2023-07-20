США подтвердили применение Украиной кассетных боеприпасов
Украина начала применять полученные от США кассетные боеприпасы, это делается надлежащим образом, заявил во время брифинга координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Они эффективно используют их, и они фактически оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительное маневрирование», — сказал Кирби (цитата по CNN).
В ответ на вопрос, когда именно украинские войска начали применять кассетные боеприпасы, он предположил, что примерно на прошлой неделе. Кирби упомянул планы США в скором времени объявить о новом пакете военной помощи, указав, что Вашингтон «старается держать руку на пульсе того, что происходит на поле боя и в чем они нуждаются».
В Белом доме не уточнили, в каком регионе ВСУ применили это вооружение. Источники The Washington Post ранее уточнили, что кассетные боеприпасы задействовали на юге и востоке для разрушения траншей, затрудняющих контрнаступление Украины. По данным издания, их применение также ожидается в районе Артемовска (Бахмут).
Киев заверил Вашингтон, что кассетные боеприпасы будут использованы лишь «в надлежащим местах», причем не в населенных пунктах. Власти США отмечали, что передача кассетных боеприпасов — временное решение, на период, пока украинской армии не хватает обычных снарядов.
Москва предупредила, что обладает «достаточным запасом» кассетных снарядов, и если ВСУ действительно передут к применению этого вида боеприпасов, то может ответить зеркально. «Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — подчеркнул президент Владимир Путин. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал: «Пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.