Балицкий заявил о концентрации ВСУ для атаки на Запорожскую АЭС

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

ВСУ концентрируют силы, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы», — написал Балицкий в телеграм-канале. Ситуацию на запорожском направлении он охарактеризовал как напряженную.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские власти изучают сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали его слова ложью. Российская сторона также распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором заверила, что Москва не намерена взрывать станцию.

12 июля ФСБ задержала украинских диверсантов, которые планировали осуществлять «лазерную наводку ракет» на атомную электростанцию, сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, диверсантов готовили британские инструкторы в Германии.

19 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что вероятность украинского теракта на Запорожской АЭС остается высокой.