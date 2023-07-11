Рогов сообщил о серии взрывов в Токмаке

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В городе Токмаке Запорожской области прозвучала серия взрывов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS. Часть ракет сбила система ПВО.

Вечером ВСУ также нанесли удар по Бердянску Запорожской области, сообщал Рогов. По его данным, украинские военные использовали ракеты Storm Shadow. Часть из них была сбита над морем, одна упала на территории городского предприятия. Информации о пострадавших не поступало.

Токмак и Бердянск находятся примерно в 60 км и 120 км от Мелитополя, который стал административной столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России в прошлом году (город Запорожье остается под контролем украинских войск). Российские власти неоднократно сообщали об обстрелах этих городов. В частности, 6 июля Рогов писал, что ВСУ обстреляли поле недалеко от Токмака, в результате сгорело 94 гектара озимой пшеницы.