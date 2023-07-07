Украина обещала США использовать кассетные боеприпасы «с осторожностью»

Джейк Салливан (Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press)

США получили от Украины письменные гарантии, что ВСУ будут «с осторожностью» применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданских. Об этом в ходе брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать их очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения», — сказал он.

Как рассказал на брифинге замглавы Пентагона по политике Колин Кол, Киев будет обязан заносить в протокол каждый случай применения кассетных боеприпасов. Они не должны будут применяться в районах с гражданским населением. Говоря о гуманитарном аспекте применения кассетных боеприпасов и риске для гражданских, представитель Пентагона заявил: «Хуже для гражданских на Украине, если победит Россия».

Кол отказался называть количество передаваемых Украине кассетных боеприпасов. «У нас есть сотни тысяч таких боеприпасов, но я не буду говорить про точное число (передаваемых Украине. — РБК), чтобы не давать информацию России», — сказал он.

О самих поставках кассетных боеприпасов Салливан объявил 7 июля на том же самом брифинге. В Белом доме признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче.

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов на Украине любой стороной конфликта. Представитель генсека ООН Фархан Хак отметил, что организация призывает все страны придерживаться международной конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов.111 стран ратифицировали документ, а США, Россия и Украина — нет.

Россия осуждает любые поставки западного оружия на Украину. В Москве считают, что это приводит лишь к дальнейшей эскалации конфликта.