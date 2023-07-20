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Рогов сообщил о подготовке ВСУ операции по захвату ЗАЭС в конце июля

Рогов: ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС в конце июля
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алина Смутко / Reuters)

ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС в конце июля. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища», — подчеркнул он.

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута 20 июля сообщил, что Каховское водохранилище больше не существует, а на его месте остались «лужицы».

Уровень воды в Каховском водохранилище начал резко снижаться после разрушения Каховской ГЭС 6 июня. Москва и Киев обвиняют друг друга в разрушении гидроэлектростанции.

Ранее, 19 июля, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ концентрируют силы для атаки на Запорожскую АЭС. Он оценил ситуацию на запорожском направлении как напряженную.

До этого Рогов рассказал, что 12 июля ФСБ задержала украинских диверсантов, которые планировали осуществлять «лазерную наводку ракет» на АЭС. По его словам, их готовили британские инструкторы в Германии.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Москва изучает сценарий «теракта с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали его слова ложью. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, в свою очередь, допустил, что к атаке готовится Киев.

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Владимир Рогов Запорожская АЭС Днепр ВСУ
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