Киев отчитается перед Пентагоном о применении кассетных боеприпасов

Киев на этой неделе предоставит Пентагону первый отчет о применении кассетных бомб украинскими военными, заявил министр обороны Украины Резников. Путин ранее допускал «зеркальный ответ» на применение ВСУ таких боеприпасов

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

В ближайшие дни Минобороны Украины может направить Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками, заявил глава министерства Алексей Резников в интервью телеканалу CNN.

По его словам, он ожидает отчет по применению кассетных бомб от военных, после чего, 24 или 25 июля, направит его в Пентагон. «Мы будем докладывать о последствиях применения [кассетных боеприпасов], так что я думаю, что на неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне», — заявил министр обороны Украины.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

О решении поставить Киеву кассетные боеприпасы Белый дом объявил в начале июля. Президент США Джо Байден отмечал, что это временное решение, пока не удастся обеспечить ВСУ обычными боеприпасами.

20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ВСУ начали применять это вооружение.

22 июля Минобороны России заявило, что под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали российские журналисты, корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений. 23 июля российское Минобороны заявило о массовом, однако безрезультативном применении ВСУ кассетных боеприпасов.

Российские власти резко осудили поставку кассетных боеприпасов Киеву. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва пока воздерживалась от применения в военных действиях на Украине кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Президент Владимир Путин также допускал «зеркальный ответ» со стороны России.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов», — объяснил он применение кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.