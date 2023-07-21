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Рогов заявил о предотвращенном ракетном ударе ВСУ по Токмаку

Рогов: российское ПВО отбило ракетную атаку ВСУ по Токмаку
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Расчет ПВО предотвратил ракетную атаку боевиков ВСУ на Токмак Запорожской области», — рассказал Рогов.

Взрывы в городе прозвучали в 20:40.

Накануне Рогов рассказал, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. По его словам, операция запланирована на конец июля. Ранее об этом говорил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он оценил ситуацию на запорожском направлении как напряженную.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов ВСУ Военная операция на Украине
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