Рогов заявил о предотвращенном ракетном ударе ВСУ по Токмаку

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Расчет ПВО предотвратил ракетную атаку боевиков ВСУ на Токмак Запорожской области», — рассказал Рогов.

Взрывы в городе прозвучали в 20:40.

Накануне Рогов рассказал, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. По его словам, операция запланирована на конец июля. Ранее об этом говорил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Он оценил ситуацию на запорожском направлении как напряженную.