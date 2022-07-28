Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком

По словам губернатора, из-за отказа литовского Шауляй-банка от работы с Россией Литва с 1 сентября может перекрыть транзитный коридор в Калининградскую область

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Отказ литовского Шауляй-банка (Šiaulių bankas), обслуживающего транзит грузов в Калининград, от работы с Россией будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва с 1 сентября может перестать пропускать транспорт. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает «РИА Новости».

«Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. <...> Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать — в чем я сомневаюсь, — либо перестанут пропускать», — заявил Алиханов.

Ранее в этот день временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД прибалтийской республики ноту в связи с возможной остановкой платежей по калининградскому транзиту.

18 июня Литва прекратила пропускать в Калининградскую область транзитные железнодорожные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. В Вильнюсе подчеркнули, что это не было одностороннее ограничение. МИД России в ответ пообещал, что, если Литва не отменит ограничение, ее будут ждать последствия.

Спустя неделю Еврокомиссия подготовила документ, который разрешал провоз санкционных грузов через Литву в российский анклав. Он был опубликован 13 июля. ЕС разрешил перевозки санкционных товаров железнодорожным транспортом, но сохранил запрет на их перевозку автомобильным.

Алиханов после этого заявил, что Калининград будет добиваться снятия ограничений и в отношении автомобильных перевозок — на них, по данным чиновника, приходится 500–700 тыс. т грузов в год из 2,7–3 млн т всех подлежащих транзиту товаров, которые попали под санкции.