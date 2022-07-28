Россия обратилась к Литве из-за проблем с банком, обслуживающим транзит
Посольство России в Литве послало ноту МИД республики после решения Шяуляй банка о прекращении операций с Россией, сообщил временный поверенный в делах России в этой стране Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».
Он пояснил, что Вильнюс «замкнул» все операции по транзиту через Калининградскую область на один банк, а теперь тот отказывается проводить любые операции, связанные с Россией.
«Когда я вчера посетил МИД Литвы, я поставил вопрос, передал им лично ноту по Шауляй банку — разберитесь до 1 сентября, еще есть время», — сказал Рябоконь.
В середине июля Шяуляй банк сообщил, что с 1 сентября больше не будет осуществлять операции с Россией и Белоруссией в любой валюте. Такое решение принято в связи с ужесточением санкций против Москвы и Минска, пояснили там.
Литва с 18 июня перестала пропускать по железной дороге через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС. Москва сочла ограничения незаконными.
В конечном итоге Еврокомиссии, властям Литвы и России в ходе переговоров удалось уладить ситуацию. ЕС разрешил железнодорожный транзит санкционных товаров с рядом условий.
В конце июля калининградские власти сообщили, что в регион прибыли первые 60 вагонов с цементом, проследовавшие через Литву.
После этого в Кремле заявили, что кризисная ситуация «разблокирована», назвав это «позитивным фактом». «Иногда даже во время антироссийской истерики какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что они и дальше будут прорастать», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.