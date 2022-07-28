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Россия обратилась к Литве из-за проблем с банком, обслуживающим транзит

По словам временного поверенного в делах России, Вильнюс «замкнул» все операции по транзиту через Калининградскую область на Шяуляй банк, который отказался от любых операций с Россией
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Посольство России в Литве послало ноту МИД республики после решения Шяуляй банка о прекращении операций с Россией, сообщил временный поверенный в делах России в этой стране Сергей Рябоконь в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что Вильнюс «замкнул» все операции по транзиту через Калининградскую область на один банк, а теперь тот отказывается проводить любые операции, связанные с Россией.

«Когда я вчера посетил МИД Литвы, я поставил вопрос, передал им лично ноту по Шауляй банку — разберитесь до 1 сентября, еще есть время», — сказал Рябоконь.

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Фото:AP

В середине июля Шяуляй банк сообщил, что с 1 сентября больше не будет осуществлять операции с Россией и Белоруссией в любой валюте. Такое решение принято в связи с ужесточением санкций против Москвы и Минска, пояснили там.

Литва с 18 июня перестала пропускать по железной дороге через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС. Москва сочла ограничения незаконными.

В конечном итоге Еврокомиссии, властям Литвы и России в ходе переговоров удалось уладить ситуацию. ЕС разрешил железнодорожный транзит санкционных товаров с рядом условий.

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В конце июля калининградские власти сообщили, что в регион прибыли первые 60 вагонов с цементом, проследовавшие через Литву.

После этого в Кремле заявили, что кризисная ситуация «разблокирована», назвав это «позитивным фактом». «Иногда даже во время антироссийской истерики какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что они и дальше будут прорастать», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Литва транзит Калининградская область
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