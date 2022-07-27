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Война санкций ,  
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Кремль заявил о разрешении кризисной ситуации по транзиту в Калининград

Определенные вопросы по калининградскому транзиту остаются, но наиболее острый этап кризиса миновал, уверены в Кремле. В регион через Литву прибыли первые вагоны с санкционным цементом
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Хотя первые вагоны с санкционными грузами для Калининграда и прошли через Литву, предстоит еще долгая работа по калининградскому транзиту, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Тем не менее, подчеркнул он, кризисная ситуация миновала.

Ситуация вокруг Калининграда в связи с «абсурдными санкциями» для России является жизненно важной, подчеркнул он. По его словам, в Кремле позитивно относятся к тому, что «европейцы поняли, насколько это важно и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда».

«Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там определенные вопросы остаются, но сейчас кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт. Иногда даже во время антироссийской истерики какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что они и дальше будут прорастать», — сказал Песков журналистам.

В Калининград прибыл первый поезд с цементом после снятия ограничений
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Прибытие первого поезда с цементом в Калининград

Литва с 18 июня прекратила пропускать по железной дороге через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС. В литовском МИДе тогда объяснили, что мера принята после консультаций с Еврокомиссией. Москва назвала ограничение транзита незаконным.

Еврокомиссия, власти Литвы и России вступили в переговорный процесс, по итогам которого власти ЕС выпустили разъяснения по санкциям, которые допускают железнодорожный транзит санкционных товаров с рядом условий.

26 июля региональное правительство сообщило, что в Калининградскую область прибыли первые 60 вагонов с цементом, проследовавшие транзитом через Литву.

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