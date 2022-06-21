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Война санкций ,  
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МИД пригрозил Литве последствиями за запрет транзита грузов в Калининград

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова.

Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге
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Пункт пропуска поездов &laquo;Чернышевское&raquo; на границе с Литвой

Захарова обвинила власти Литвы в агрессивном поведении по отношению к России и в нарушении международного права. «В данном случае это перешло рубежи, это откровенно враждебное поведение», — заключила она.

Литва запретила транзит подсанкционных товаров между Калиниграндской областью и остальной Россией с 18 июня. Это решение затронуло поставки в регион стройматериалов, металлов, цемента и других товаров, которые весной попали под санкции Евросоюза.

К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград
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Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно отменить ограничения.

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МИД Литвы в ответ на претензии Москвы сообщил, что страна соблюдает санкции ЕС и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. В министерстве добавили, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.

Теги
Калининградская область МИД Мария Захарова санкции транзит Литва

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