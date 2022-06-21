МИД пригрозил Литве последствиями за запрет транзита грузов в Калининград
Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются. Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова.
Захарова обвинила власти Литвы в агрессивном поведении по отношению к России и в нарушении международного права. «В данном случае это перешло рубежи, это откровенно враждебное поведение», — заключила она.
Литва запретила транзит подсанкционных товаров между Калиниграндской областью и остальной Россией с 18 июня. Это решение затронуло поставки в регион стройматериалов, металлов, цемента и других товаров, которые весной попали под санкции Евросоюза.
Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно отменить ограничения.
МИД Литвы в ответ на претензии Москвы сообщил, что страна соблюдает санкции ЕС и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. В министерстве добавили, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.