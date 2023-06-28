Кремль заявил об обсуждении статуса частных военных компаний в России

У властей пока нет четкой позиции о регулировании ЧВК, но эта тема обсуждается, сообщил Песков. Отвечая на вопрос о возможной замене вагнеровцев в ЦАР, он заявил, что российские военные советники продолжат там действовать

Танк ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

У властей пока нет четкой позиции по вопросу законодательного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) и определения их правового статуса, но «есть определенное обсуждение» на этот счет, они будут продолжаться, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, планируется ли изменение законодательства в этой области в связи с попыткой мятежа, которую предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Еще до нее президент Владимир Путин говорил, что статус частных военных компаний и добровольческих отрядов необходимо привести в соответствие с законом. 25 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что депутаты работают над этим вопросом. По словам парламентария, документ должен отвечать на вопросы о том, что такое ЧВК, ее роли в военной организации государства, функционале в мирное время, в «угрожаемый» период и в военное время, о соцгарантиях для сотрудников и т.д.

Сейчас статус ЧВК в российских законах не прописан. Согласно конституции, в стране запрещено создание вооруженных формирований (ст. 13, ч. 5). В УК есть статья 208, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за их организацию, участие или финансирование. Такой же максимальный срок предполагает ст. 359 «Наемничество».

Говоря о том, рассматривает ли Россия замену сил ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике на другие силы, Песков сказал, что Москва будет продолжать сотрудничество с Банги на государственном уровне. «Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве и наши военные советники продолжат свою деятельность», — заявил он.

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика ранее сообщил в интервью Financial Times, что республика готова принять любые другие силы, если Россия решит отозвать вагнеровцев, будь то «бетховены» или «моцарты». По данным американского Минюста, структуры, связанные с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», действуют в ЦАР с октября 2017 года. Глава МИД России Сергей Лавров связывал сотрудничество российской ЧВК с властями стран Африки с уходом оттуда европейских «антитеррористических контингентов».

Комментируя санкции Минюста США против базирующихся в ЦАР компаний по торговле алмазами и добыче ископаемых Diamville и Midas Resources (Вашингтон считает их связанными с Пригожиным), Песков заявил, что у ЧВК «Вагнер» в этой стране был самостоятельный бизнес, «и к этому бизнесу государство не имело никакого отношения».

ЦАР согласилась сменить «Вагнера» на «моцартов» и «бетховенов» из России Политика

Песков напомнил о сказанных накануне словах президента Владимира Путина о финансировании ЧВК и «достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Минобороны» на эти цели: Путин говорил, что ЧВК финансировалась целиком из госбюджета; только с мая 2022 года по май 2023-го на содержание и стимулирующие выплаты ушло 86,262 млрд руб. «Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения», — добавил пресс-секретарь президента.

Пригожин 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по позициям вагнеровцев и гибели нескольких бойцов и объявил о «марше справедливости». В Минобороны отвергли обвинения, а против основателя ЧВК завели дело о вооруженном мятеже. Утром следующего дня Пригожин заявил, что вагнеровцы контролируют Ростов-на-Дону, а часть бойцов направилась в Москву. Вечером он сообщил, что ЧВК возвращается в тыловые лагеря. Такая договоренность была достигнута после переговоров Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко. ФСБ прекратила дело против бизнесмена, а ему самому позволили выехать в Белоруссию.

Путин предложил вагнеровцам три опции: вслед за Пригожиным «уйти в Белоруссию», уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.