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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Картаполов допустил изменение численности и подчинения ЧВК «Вагнер»

Депутат Картаполов: возможные изменения в ЧВК «Вагнер» коснутся ее структуры и подчинения
Бойцы ЧВК «Вагнер» должны подписать контракты с Минобороны, структура компании, ее обеспеченность и подчинение претерпят изменения. Также она не сможет набирать на службу заключенных, сказал Картаполов

Картаполов допустил изменение численности и подчинения ЧВК «Вагнер»
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Судьба ЧВК «Вагнер» после ее действий 23–24 июня еще не ясна, но формирование «как минимум видоизменится», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК.

«Претерпит изменения ее структура внутренняя, численность, обеспеченность, подчиненность. А вот как это будет — сейчас об этом пока рано говорить», — сказал он.

В июне глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с военным ведомством. Это должны сделать и бойцы ЧВК, отметил Картаполов. Они могут подписывать контракты индивидуально и по подразделениям, сроки службы, выплаты, льготы, права и обязанности будут унифицированы с военнослужащими, звания бойцов ЧВК, скорее всего, сохранят. На вопрос о возможном уменьшении жалований бывших вагнеровцев при подписании контракта Картаполов ответил: «Ну что поделать?»

Глава ЧВК Евгений Пригожин 26 июня заявил, что в Минобороны перешли только 1–2% ее бойцов, остальные не хотели подписывать контракты. Это решение военного ведомства он называл одной из предпосылок объявленного группировкой «марша» 23–24 июня, который президент Владимир Путин назвал вооруженным мятежом.

Против Пригожина 23 июня завели дело по статье о вооруженном мятеже (279 УК). Бойцы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, колонна «Вагнера» двигалась в сторону Москвы. Вечером 24 июня Пригожин объявил об остановке колонны и решении вернуться в полевые лагеря. Это произошло после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина закроют, а сам он сможет «уйти» в Белоруссию.

Картаполов отметил, что боевой потенциал тех «сотрудников ЧВК», которые являются законопослушными гражданами, должен пойти на укрепление армии, те же, кто организовал «это дело», должны понести ответственность.

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Накануне, 25 июня, Картаполов заявил, что в Думе работают над проектом закона, который будет регулировать деятельность частных военных компаний в России. По его словам, документ должен отвечать на вопросы:

  • что такое ЧВК (пока предлагается определение «формирование, которое оказывает содействие вооруженным силам на добровольной основе», его будут конкретизировать);
  • какова ее роль и место в военной организации государства;
  • какой функционал в мирное время, в «угрожаемый» период и в военное время она выполняет;
  • каков правовой статус ее сотрудников;
  • порядок взаимодействия ЧВК с другими силовыми структурами в «вопросах обеспечения, планирования, совместного применения, подчинения»;
  • какие соцгарантии получают ее сотрудники, выполняя задачи в интересах страны.

Картаполов указал, что говорить о каком-то первом результате в работе над проектом можно будет в осенней сессии.

На данный момент, согласно конституции, в стране запрещено создание вооруженных формирований (ст. 13, ч. 5). В УК есть статья 208, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за их организацию, участие или финансирование. Такой же максимальный срок предполагает ст. 359 «Наемничество».

Как уточнил Картаполов, после введения в правовое поле понятия частной военной компании их сотрудники не будут считаться участниками незаконного вооруженного формирования и, соответственно, не будут подпадать под действие данных статей.

Кроме того, ЧВК потеряют возможность брать на службу по контракту осужденных, «это теперь прерогатива Минобороны», указал депутат. В день «мятежа» Пригожина Путин подписал закон, который разрешает осужденным (кроме совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления — терроризм, госизмена, шпионаж и др.) заключать контракты в период действия военного положения или мобилизации. В «Вагнер» было завербовано 50 тыс. заключенных, сообщал Пригожин.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Андрей Картаполов Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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