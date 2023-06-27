США ввели санкции против африканских компаний за связи с ЧВК «Вагнер»

Фото: midasrs.com

В санкционный список США, связанный с «вредоносной» деятельностью России за рубежом вошли четыре юридических лица и одно физическое. Все они, по версии американского Минфина, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Так, в список вошли:

базирующаяся в ЦАР компания по торговле алмазами Diamville;

также базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources, занимающаяся добычей ископаемых;

занимающаяся торговлей компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;

российское ООО «ДМ».

Также под ограничения попал Андрей Иванов 1983 года рождения. Его Вашингтон тоже связывает с Пригожиным.

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