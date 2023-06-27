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США ввели санкции против африканских компаний за связи с ЧВК «Вагнер»
США внесли в санкционный список золотодобывающую компанию из-за связей с «Вагнером»
В санкционный список США, связанный с «вредоносной» деятельностью России за рубежом вошли четыре юридических лица и одно физическое. Все они, по версии американского Минфина, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Так, в список вошли:
- базирующаяся в ЦАР компания по торговле алмазами Diamville;
- также базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources, занимающаяся добычей ископаемых;
- занимающаяся торговлей компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;
- российское ООО «ДМ».
Также под ограничения попал Андрей Иванов 1983 года рождения. Его Вашингтон тоже связывает с Пригожиным.
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