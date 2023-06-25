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Картаполов заявил о необходимости принять в России закон о ЧВК

Депутат Картаполов заявил о необходимости принять в России закон о регулировании ЧВК
В России нужен закон о регулировании деятельности ЧВК и Госдума работает в этом направлении, сообщил депутат Картаполов. В середине июня Путин попросил Думу и Минобороны разобраться со статусом частных военных компаний
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В России необходим закон о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК), работа в данном направлении ведется, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы над этим работаем», — сказал он.

На данный момент, согласно Конституции, в стране запрещено создание вооруженных формирований (ст. 13, ч. 5). В УК есть статья, которая предусматривает ответственность за организацию, участие или финансирование «вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом» (ст. 208, до 20 лет лишения свободы). Также УК предусматривает до 20 лет заключения по ст. 359 «Наемничество».

В России в течение последних десяти лет предпринимались попытки узаконить деятельность ЧВК.

  • В 2012 году депутат Алексей Митрофанов вносил в Думу законопроект, который устанавливал основные правовые нормы государственного регулирования создания и деятельности ЧВК. Документ не дошел до первого чтения.
  • В 2014, 2015, 2016 годах попытки узаконить ЧВК предпринимали депутаты от «Справедливой России» (сейчас «Справедливая Россия — За правду»), в том числе лидер партии Сергей Миронов, но проекты «лежали без движения».
  • В начале 2018 года эта фракция предприняла очередную попытку, но правительство не поддержало законопроект, сочтя его противоречащим Конституции.
  • В марте 2022-го эсэры снова решили попробовать узаконить ЧВК. Как уточнил Миронов, партия направила свой проект на рассмотрение в правительство.

Президент Владимир Путин 13 июня этого года заявил, что попросил депутатов Госдумы и Министерство обороны привести статус ЧВК и добровольческих отрядов в соответствие со сложившейся практикой.

Картаполов также высказался по поводу действий ЧВК «Вагнер» 23–24 июня, которые Путин назвал «военным мятежом».

По мнению депутата, находившиеся в Ростове-на-Дону члены ЧВК (там они блокировали военные объекты) «ничего предосудительного не делали», поскольку «выполняли приказы своего командования». К ним нет претензий ни у ростовчан, ни у военных Южного военного округа, ни у правоохранительных органов, отметил он.

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Картаполов заявил, что вопросы есть к руководителю ЧВК (против Евгения Пригожина возбуждали уголовное дело по статье о вооруженном мятеже, но пообещали его прекратить). «Надо, наверно, сменить руководство. Поставить туда кого-то, кто будет более лояльным, более конкретным, но кого участники будут уважать и воспринимать — это сложная работа, конечно», — добавил он.

Депутат сказал, что бойцы ЧВК смогут подписать контракты с Минобороны, но судьба самой компании неясна, с этим следует определиться. «Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах», — сказал Картаполов. При этом он отметил, что разгонять ее не надо, так как вагнеровцы — это «самое боеспособное подразделение в России».

Пригожин вечером 23 июня заявил, что по позициям его структуры был нанесен удар, и обвинил в этом Минобороны. Он заявил, что 25 тыс. бойцов идут «разбираться». Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией. Утром следующего дня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа и аэропорт. Пригожин заявил о планах «идти на Москву». Президент Владимир Путин в телеобращении назвал происходящее «предательством» и «ударом в спину» России.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным и согласии последнего прекратить продвижение колонны ЧВК по территории России. Пригожин подтвердил, что колонны разворачиваются и уходят в тыловые лагеря.

После этого в Кремле сообщили, что дело против Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения напряженности.

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Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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