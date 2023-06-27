Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин: за год из бюджета на нужды ЧВК «Вагнер» поступило 86 млрд руб.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, заявил Владимир Путин на встрече с военными. Кадры со встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Хочу отметить, содержание всей групп «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны из госудерасвенного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал Путин. По его словам, с мая 2022 по май 2023 из бюджета на денежное содержание и денежные выплаты ЧВК поступило 86 млрд руб. и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующий выплаты — 15,8 млрд руб., страховые выплаты — 100 млрд руб.

Кроме того, собственник частной военной компании, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд», через «Военторг» получил 80 млрд руб.

По словам Путина, к бойцам и командирам этой группы относились «с большим уважением», так как они действительно проявляли мужество и героизм.

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