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Путин объяснил просьбу привести статус ЧВК в соответствие с законом

Владимир Путин: я попросил Думу и Минобороны привести статус ЧВК в соответствие с законом
Депутатам и Минобороны следует привести статус частных военных компаний в соответствие с законом и «сложившейся практикой», считает Владимир Путин. По его словам, все воюющие в зоне спецоперации защищают Отечество
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Статус частных военных компаний (ЧВК) и добровольческих отрядов необходимо привести в соответствие со сложившейся практикой, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время встречи с военкорами. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24»

«Я попросил и депутатов Госдумы, и Министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все, кто воюет в зоне военной операции — защитники Отечества. «Мы, безусловно, не должны ставить людей в какое-то ложное положение: во-первых, все, кто бы ни был, в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, — они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении», — считает президент.

Он также сообщил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые принимают участие в спецоперации, хотя, вернувшись «на гражданку», они ведут себя «по-разному». «Бывают ситуации, когда люди, которые попали туда из заключения, возвращаются на ту же дорожку», — признал Путин.

В спецоперации России на Украине принимают участие бойцы ЧВК «Вагнер», основанной бизнесменом Евгением Пригожиным.

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В сентябре 2022 года в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербовал людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК для участия в боевых действиях на Украине.

В пресс-службе компании «Конкорд», которой также владеет Пригожин, соглашались, что мужчина на видео действительно «чудовищно похож» на Евгения Пригожина, однако не подтверждали, что это именно он.

После этого несколько членов Совета по правам человека при президенте обращались к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют на Украину и, если да, на каком основании. Они напомнили, что досрочное освобождение осужденных возможно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об условно-досрочном освобождении.

Пригожин подтвердил, что в составе ЧВК воевали бывшие заключенные, помилованные за это указом президента, в январе 2023 года. Он говорил, что многие из этих людей попали в тюрьму «случайно или в силу характера», поскольку не могли найти себя в мирной жизни и попадали в неприятности. Общество «дало этим людям шанс и должно быть благодарно» за то, что они «воюют за национальные интересы», считает основатель ЧВК «Вагнер».

В феврале Пригожин объявил, что набор заключенных в ЧВК полностью прекращен, перед остающимися «все обязательства выполняются».

Статус ЧВК в российских законах не прописан. Кроме того, в  Уголовном кодексе России есть ст. 359 «Наемничество», которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях.

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Евгений Пригожин Владимир Путин ЧВК добровольцы Заключенные ФСИН Военная операция на Украине ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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