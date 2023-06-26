Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта

Путин поблагодарил военных за верность присяге и народу, а «остановившимся у последней черты» бойцам ЧВК «Вагнер» предложил дальнейшие варианты действий: перейти в подчинение Минобороны, уйти со службы, либо «уехать в Белоруссию»

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Подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» — патриоты России, которых пытались «использовать в темную» во время мятежа, заявил российский президент Владимир Путин.

Тем из них, кто остановился у «последней черты» и не пошел на «братоубийственную войну», глава государства предложил продолжить службу России и подписать контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным, либо «уйти в Белоруссию».

«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — подчеркнул президент.

Обращение президента к нации продолжалось чуть более пяти минут. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что оно, «без преувеличения, определит судьбу России».

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Путин назвал действия Пригожина предательством, ФСБ завело против бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Коммерсантъ» 26 июня писал, что дело против Пригожина пока не отменено, расследование продолжается.