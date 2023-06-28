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ЦАР согласилась сменить «Вагнера» на «моцартов» и «бетховенов» из России

Советник президента ЦАР: готовы принять вместо ЧВК «Вагнер» «моцартов» или «бетховенов»
Ситуация в ЦАР, где по приглашению президента Фостен Арканжа Туадера работают российские военные инструкторы, после событий с ЧВК в России не изменилась. ЦАР и Мали сотрудничали с ЧВК после ухода французских войск, говорил Лавров
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Власти Центрально-Африканской республики примут вместо ЧВК «Вагнер» любые другие силы, которые решит направить Россия, заявил Financial Times советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

«Если Москва решит их [ЧВК «Вагнер»] отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», — сказал он.

Издание отмечает, что, по словам неназванных дипломатов, в ЦАР после действий ЧВК «Вагнер» 24 июня не произошло никаких очевидных изменений. Собеседник газеты, близкий к президенту республики Фостену Арканжу Туадере, также сказал, что ситуация в России на него не оказала никакого влияния.

По данным Financial Times на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что на фоне действий ЧВК «Вагнер» в России 24 июня отношения России с Африкой не поменялись. Он добавил, что, помимо взаимодействия ЦАР с ЧВК «Вагнер», по просьбе властей этой страны в качестве инструкторов там работают «несколько сотен военнослужащих», и эта работа будет продолжена. Он напомнил, что сотрудничество с российской ЧВК власти Мали и ЦАР началось в связи с уходом из этих стран европейских «антитеррористических контингентов».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. Пригожин объявил о «марше справедливости». На следующий день бойцы ЧВК заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, их техника прошла через Воронежскую и Липецкую область. Вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров сообщил о договоренности с Пригожиным о возврате бойцов в лагеря. Основатель ЧВК по соглашению уехал в Белоруссию, дело против него об организации вооруженного мятежа в России было прекращено.

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Президент России Владимир Путин накануне сообщил, что ЧВК «Вагнер» целиком финансировалась государством и только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
ЧВК Вагнер Африка ЦАР Центральноафриканская Республика
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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