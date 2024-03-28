 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мелони не согласилась с риторикой Макрона по отправке войск на Украину

Мелони: Макрону в своих словах про отправку войск нужно соблюдать тональность
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Италии не согласилась со словами Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину из-за его риторики, посчитав некорректной тональность высказываний. В Москве предупреждали, что такой шаг Франции приведет к эскалации
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не согласилась со словами президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Об этом она сообщила в эфире Rete 4, передает итальянская газета Il Messaggero.

«Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала», — заявила Мелони. Она также сообщила, что нужно быть осторожными с тональностью и внимательнее к тому, как подобные слова подаются и передаются.

По словам премьера, это не значит, что не нужно делать правильные вещи, но важно быть осторожным с подобной риторикой.

Мелони рассказала, что после недавнего саммита стран ЕС в СМИ стали появляться сообщения, что европейские лидеры готовят Европу к конфликту из-за пассажа, «в котором говорилось, что нам нужно сотрудничать в реагировании на кризис». Премьер подчеркнула, что тогда речь шла только «о гражданской обороне».

Макрон не исключил отправку войск на Украину
Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон &nbsp;

Дискуссия об отправке войск на Украину началась в конце февраля, когда Макрон по итогам саммита в Париже не исключил такой вариант развития событий. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам Макрона, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

В начале марта президент Франции, комментируя эти слова, заявил, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Однако уже в середине месяца он заявил, что Франции может однажды потребоваться проведение наземных операций против России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

27 марта Bloomberg сообщил, что слова Макрона разозлили американских чиновников. По словам собеседников агентства, намеки французского президента были сделаны для того, чтобы ввести в замешательство президента России Владимира Путина, однако у такой риторики мог быть противоположный эффект.

По словам источников агентства, «двусмысленность относительно красных линий союзников» была развеяна после публичного исключения Германией возможности отправки войск в зону конфликта. Отправку военных контингентов на Украину опровергли также ряд западных стран, включая США и Польшу, также это сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка иностранных военных контингентов на Украину чревата негативными и непоправимыми последствиями. По мнению Кремля, Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции» в конфликт.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Эмманюэль Макрон Джорджа Мелони Военная операция на Украине НАТО Евросоюз
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о реакции США на слова Макрона о войсках на Украине
Политика
Politico узнало о предупреждении Макрона о риске поражения Украины
Политика
FT узнала о плане Макрона убедить ЕС радикально поднять траты на оборону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 16:51
СК наградил двух мужчин за спасение людей в «Крокусе» Общество, 17:40
На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС Политика, 17:39
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинет «Венецию» Спорт, 17:28
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами Инвестиции, 17:28
В теракте в «Крокусе» погиб глава управления дорожного хозяйства Люберец Общество, 17:14
В Уфе рухнула стена дома после оставленной курьером коробки Общество, 17:12
В Новой Таволжанке при атаке украинского дрона ранен мужчина Политика, 17:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Мелони не согласилась с риторикой Макрона по отправке войск на Украину Политика, 16:59
В Бишкеке ввели режим ЧС из-за срывающего крыши ветра. Видео Общество, 16:58
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу Крипто, 16:57
В России в 2024 году откроется рекордное число термальных комплексов Недвижимость, 16:53
Генпрокуратура потребовала изъять крупнейшего производителя вина Бизнес, 16:51
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 16:50
Умер тренер сборной СССР по фехтованию Владимир Аракелов Спорт, 16:47