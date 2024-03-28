Мелони: Макрону в своих словах про отправку войск нужно соблюдать тональность

Мелони не согласилась с риторикой Макрона по отправке войск на Украину

Премьер Италии не согласилась со словами Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину из-за его риторики, посчитав некорректной тональность высказываний. В Москве предупреждали, что такой шаг Франции приведет к эскалации

Джорджа Мелони (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не согласилась со словами президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Об этом она сообщила в эфире Rete 4, передает итальянская газета Il Messaggero.

«Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала», — заявила Мелони. Она также сообщила, что нужно быть осторожными с тональностью и внимательнее к тому, как подобные слова подаются и передаются.

По словам премьера, это не значит, что не нужно делать правильные вещи, но важно быть осторожным с подобной риторикой.

Мелони рассказала, что после недавнего саммита стран ЕС в СМИ стали появляться сообщения, что европейские лидеры готовят Европу к конфликту из-за пассажа, «в котором говорилось, что нам нужно сотрудничать в реагировании на кризис». Премьер подчеркнула, что тогда речь шла только «о гражданской обороне».

Дискуссия об отправке войск на Украину началась в конце февраля, когда Макрон по итогам саммита в Париже не исключил такой вариант развития событий. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам Макрона, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

В начале марта президент Франции, комментируя эти слова, заявил, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Однако уже в середине месяца он заявил, что Франции может однажды потребоваться проведение наземных операций против России.

27 марта Bloomberg сообщил, что слова Макрона разозлили американских чиновников. По словам собеседников агентства, намеки французского президента были сделаны для того, чтобы ввести в замешательство президента России Владимира Путина, однако у такой риторики мог быть противоположный эффект.

По словам источников агентства, «двусмысленность относительно красных линий союзников» была развеяна после публичного исключения Германией возможности отправки войск в зону конфликта. Отправку военных контингентов на Украину опровергли также ряд западных стран, включая США и Польшу, также это сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка иностранных военных контингентов на Украину чревата негативными и непоправимыми последствиями. По мнению Кремля, Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции» в конфликт.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.