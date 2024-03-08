Президент Макрон дополнил свои слова об отправке войск на Украину

Макрон объяснил свои слова об отправке войск на Украину

Эмманюэль Макрон сказал, что «не исключать чего-то — не означает делать это», комментируя свои слова о возможности отправки военных на Украину. Кремль предупредил, что конфликт с НАТО в таком случае будет неизбежным

Эммануэль Макрон (Фото: David W Cerny / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя свои слова о возможности отправки военных на Украину, сказал, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Его слова передал телеканал BFMTV.

Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Макрон на встрече с лидерами политических партий 7 марта сообщил, что Франция может начать военную интервенцию на территории Украины в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе.

На том же мероприятии президент Франции сообщил, что в вопросе поддержки Украины нет никаких ограничений. Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил беспокойство позицией главы государства.

«С того момента, как мы рассматриваем возможность отправления французских военных или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такого государства, как Россия, это безответственно», — сказал он.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправку войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил президент Франции. По словам Макрона, эта возможность «упоминалась среди вариантов».

Но уже 4 марта он сообщил об отсутствии планов по отправке французских войск на Украину. «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — уточнил Макрон свое предыдущее высказывание.

Чуть позже Макрон в ходе своего визита в Чехию заявил, что союзники Украины должны активизировать свои усилия по поддержке ВСУ и «забыть о трусости». Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посчитал такой призыв контрпродуктивным.

Песков в ответ на слова Макрона в конце февраля отметил, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные государств альянса появятся на территории Украины.

Лидеры других стран Запада после заявления президента Франции заверили, что не планируют отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили представители США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия осуждает военную поддержку Украины. Москва отмечает, что она не изменит исход конфликта, а только затягивает его.