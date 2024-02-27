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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину

Представитель Госдепа Миллер: США не будут отправлять войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
США не отправляют на Украину ни боевые подразделения, ни инструкторов и не планируют делать этого в будущем. Об этом на фоне заявления Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину заявили представители Госдепа и Белого дома
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

США не будут отправлять военных на Украину, президент Джо Байден исключил такой вариант, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает CNN.

«Конечно, каждая страна вправе отстаивать свои интересы, но помимо того, что президент дал понять, что США не будут посылать войска на Украину, генеральный секретарь НАТО исключил участие войск Североатлантического альянса в боевых действиях на Украине», — сказал дипломат.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что Вашингтон не собирается отправлять на Украину войска для непосредственного участия в боевых действиях. «Президент Байден ясно дал понять, что США не отправят войска для участия в боевых действиях на Украине», — сказала она.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не пошлет свой воинский контингент на Украину, если того потребует Запад. Такое заявление он сделал в преддверии международной конференции по поддержке Украины, которая состоялась 27 февраля в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на мероприятии, отметил, что среди западных политиков нет единого мнения насчет отправки войск на Украину, однако такой шаг нельзя исключать в будущем.

С Макроном не согласились ряд первых лиц европейских стран. О том, что сухопутных сил НАТО не будет на Украине, сказали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Кроме того, об отсутствии планов отправить сухопутный контингент альянса на Украину заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

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Дискуссию западных политиков прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России и Североатлантического альянса будет неизбежен.

В Минобороны Франции позже заявили, что Макрон не предлагал отправить войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. По словам министра Себастьяна Лекорню, на конференции обсуждалось расширение помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, но участники мероприятия не пришли к единому мнению. В Париже отметили, что не считают слова Макрона проявлением слабости или эскалации.

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Теги
Алексей Браверман
США НАТО войска Военная операция на Украине
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