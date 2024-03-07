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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о линии Макрона на «стратегическое поражение» России

Песков: Макрон убежден в линии на нанесение стратегического поражения России
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков заявил, что Эмманюэль Макрон убежден в своей линии по нанесению стратегического поражения России. По словам пресс-секретаря президента, в последние дни из Парижа идет противоречивый набор заявлений по теме Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Видео с его комментарием опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По мнению представителя Кремля, Макрон «продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов».

Москва в последние дни видит весьма противоречивый набор заявлений из Парижа по украинскому вопросу, также отметил Песков.

«С одной стороны господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов», — заявил представитель Кремля.

26 февраля Макрон не исключил отправку западных войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сообщил тогда Макрон. По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов». 29 февраля он назвал все свои заявления, которые касались конфликта на Украине, тщательно взвешенными и обдуманными.

Но уже 4 марта Макрон сообщил об отсутствии планов по отправке французских войск на Украину. «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — уточнил он свое предыдущее высказывание.

Песков, комментируя слова Макрона в конце февраля, отметил, что западные военные могут «нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям». Представитель Кремля говорил тогда, что нынешнее поколение европейских политиков «не имеет должного понимания слова «безопасность», не имеет должного инстинкта самосохранения».

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После заявления Макрона большинство западных стран заявили об отказе посылать военные силы на Украину. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО», — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что у страны нет планов по крупномасштабному размещению войск на Украине.

Москва осуждает помощь, которую Запад предоставляет Украине. По мнению России, такая военная поддержка лишь затягивает конфликт, но не может изменить его исход.

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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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