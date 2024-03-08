Глава Минобороны Польши подтвердил отказ отправлять военных на Украину

Польша не намерена отправлять своих военных на Украину, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит оборонное ведомство в X (ранее — Twitter).

«Войска польского не будет на Украине», — сказал министр.

Вместе с тем Косиняк-Камыш пообещал, что Польша будет поддерживать Киев и отправлять Украине технику, столько, сколько способна.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля не исключил отправку войск на Украину в будущем. В то же время глава государства отметил, что консенсуса по этому поводу нет.

Власти других западных стран после этого заявления заверили, что не планируют отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили США, Германия, Великобритания, Нидерланды, и сама Польша. Отправку боевых подразделений на Украину исключил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Макрон пояснил позднее, что не имел ввиду, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину. «Мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — сказал он.

В Кремле предупредили, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным. Москва осуждает оказание военной помощи Киеву странами Запада.