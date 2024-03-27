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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о реакции США на слова Макрона о войсках на Украине

Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину вызвали раздражение Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновников США разозлили слова Макрона об отправке войск на Украину, пишет Bloomberg. Они сочли их неразумными с точки зрения оперативной безопасности и заявили о тайной работе персонала ряда стран. Россия осуждает помощь Запада
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину разозлили американских чиновников, которые считают, что это может привести к эскалации с Россией, пишет Bloomberg.

Намеки Макрона были сделаны для того, чтобы ввести в замешательство президента России Владимира Путина, однако они могли иметь противоположный эффект, приводит агентство слова чиновников, знакомых с дискуссиями НАТО по Украине. По мнению одного из собеседников Bloomberg, «двусмысленность относительно красных линий союзников» была развеяна после публичного исключения Германией возможности отправки войск в зону конфликта. «Эти слова не были разумными также с точки зрения оперативной безопасности на фоне того, что ряд стран тайно уже отправили некоторый персонал на Украину», — сообщили агентству источники.

Среди прочего Макрон вызвал раздражение у некоторых союзников Франции из-за вопроса нехватки боеприпасов у Киева. По мнению критиков французского президента, он больше говорит, чем делает. Агентство со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики пишет, что после начала российской спецоперации Париж пообещал Украине менее €2 млрд в отличие от Берлина, который выделил €22 млрд. В правительстве Франции заявляли, что эти цифры «не учитывают непропорциональное влияние, которое их современное оружие оказало на поле боя».

В конце февраля Макрон не исключил возможность отправки западного военного контингента на Украину. Вместе с тем он отметил, что по этому вопросу пока нет консенсуса. Позднее он допустил проведение наземной операции против России.

Кулеба объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину
Политика
Фото:Gaelle Girbes / Getty Images

С ним не согласились многие западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — заявлял он. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев никогда не просил об отправке западного контингента для участия в боевых действиях. По его словам, Макрон имел в виду возможность подготовки солдат ВСУ на территории Украины.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за заявлениями Макрона о конфликте на Украине. По его словам, участие в нем западных военных неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО. Песков также назвал Париж косвенным участником конфликта на Украине.

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Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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