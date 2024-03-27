Bloomberg узнал о реакции США на слова Макрона о войсках на Украине
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину разозлили американских чиновников, которые считают, что это может привести к эскалации с Россией, пишет Bloomberg.
Намеки Макрона были сделаны для того, чтобы ввести в замешательство президента России Владимира Путина, однако они могли иметь противоположный эффект, приводит агентство слова чиновников, знакомых с дискуссиями НАТО по Украине. По мнению одного из собеседников Bloomberg, «двусмысленность относительно красных линий союзников» была развеяна после публичного исключения Германией возможности отправки войск в зону конфликта. «Эти слова не были разумными также с точки зрения оперативной безопасности на фоне того, что ряд стран тайно уже отправили некоторый персонал на Украину», — сообщили агентству источники.
Среди прочего Макрон вызвал раздражение у некоторых союзников Франции из-за вопроса нехватки боеприпасов у Киева. По мнению критиков французского президента, он больше говорит, чем делает. Агентство со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики пишет, что после начала российской спецоперации Париж пообещал Украине менее €2 млрд в отличие от Берлина, который выделил €22 млрд. В правительстве Франции заявляли, что эти цифры «не учитывают непропорциональное влияние, которое их современное оружие оказало на поле боя».
В конце февраля Макрон не исключил возможность отправки западного военного контингента на Украину. Вместе с тем он отметил, что по этому вопросу пока нет консенсуса. Позднее он допустил проведение наземной операции против России.
С ним не согласились многие западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — заявлял он. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев никогда не просил об отправке западного контингента для участия в боевых действиях. По его словам, Макрон имел в виду возможность подготовки солдат ВСУ на территории Украины.
Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за заявлениями Макрона о конфликте на Украине. По его словам, участие в нем западных военных неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО. Песков также назвал Париж косвенным участником конфликта на Украине.
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