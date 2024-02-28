Премьер Франции назвал, для чего военных могли бы отправить на Украину

Поражение Украины сместит фронт западнее, что угрожает Франции, она могла бы помочь ВСУ с охраной границ, ПВО или обучением, считает премьер Атталь. Москва предупредила о неизбежной эскалации при размещении войск НАТО на Украине

Фото: Ian Hitchcock / Getty Images

Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих для противовоздушной обороны, обучения украинской армии или защиты границ, сообщил французский премьер Габриэль Атталь, отвечая на вопросы членов сената. Его слова передает Public Sénat.

Атталь выразил уверенность, что никто из сенаторов не может смириться с перспективой победы России, и отметил, что позиция Москвы ужесточилась, в том числе — в отношении Парижа. Речь идет о «распространении ложной информации» и кибератаках, пояснил он.

«Реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу Франции во всех отношениях», — подчеркнул премьер.

Атталь также пояснил: президент Эмманюэль Макрон, говоря о возможности отправки военных на Украину, не сообщал о конкретных планах, а только допустил такую перспективу. Кроме того, напомнил он, нынешняя помощь Украине со стороны Франции некогда считалась недопустимой, изначально речь шла «в основном о спальных мешках и биноклях».

Отправку войск на Украину французский президент не стал исключать во время своей речи накануне, 27 февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он и призвал добиться поражения России на Украине для безопасности и стабильности Европы.

Часть сенаторов выразили главе кабмина тревогу из-за слов президента. Заявление Макрона «ставит под сомнение всю согласованность действий, которую до сих пор отстаивала Франция», сказал сенатор Лоик Эрве. По мнению главы сенатского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, сенатора Седрика Перрена, в таких темах лучше не импровизировать, не посоветовавшись с союзниками. «Эти манипуляции изолируют нас и вынуждают наших союзников дистанцироваться», — предупредил он.

На слушаниях выступили и сторонники позиции Макрона, в частности

государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что украинская армия сражается в том числе и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется западнее. «Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем», — резюмировал он.

Российская сторона, прежде регулярно критикующая поставки оружия ВСУ, подвергла критике слова Макрона. В случае отправки войск стран НАТО на Украину, конфликт между Россией и альянсом будет неизбежен, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИДе назвали присутствие западных военных на Украине в любой форме непосредственной эскалацией.

Президент Владимир Путин прежде говорил, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — полагает он.

Другие западные страны исключили возможность отправки войск. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — заверил немецкий канцлер Олаф Шольц. Свои войска отказались посылать США, Венгрия, Польша, Италия.

При этом Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что на Украине уже действует западный спецназ. По данным Bild, некоторое количество военных из западных стран, находятся на Украине и помогают ВСУ в программировании зарубежного высокотехнологичного оружия, например, зенитных и крылатых ракет.

