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Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву

Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного оружия Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже объявил о создании новой коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности, его слова приводит BFMTV.

По словам Макрона, несколько европейских стран поставят на Украину «ракеты и бомбы средней и большой дальности».

«Мы действительно полны решимости делать все необходимое и до тех пор, пока это необходимо», — сказал он вечером 26 февраля, добавив, что по этому поводу был достигнут консенсус.

Французский лидер уточнил, что новая коалиция будет создана «с сегодняшнего вечера».

25 февраля глава украинского Минобороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2024» заявил, что половина западного оружия не поступает украинской армии вовремя, что приводит к потере людей и территорий. Накануне президент Владимир Зеленский указал, что Украина получила лишь 30% из обещанного ЕС 1 млн снарядов.

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